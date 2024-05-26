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- 【未使用】輪島塗 輪島屋本店謹製 溜塗 野辺蒔絵 竹の子弁当 重箱/弁当箱 漆器
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商品詳細
輪島塗輪島屋本店謹製溜塗野辺蒔絵竹の子弁当です。未使用品。些細な保管擦れあり。天然木・うるし塗参考価格：136,400円(税込)最後の画像、参考価格の竹の子弁当は蒔絵がないので、蒔絵のあるこちらの方が高額となります。画像に載せ忘れましたが小さくまとまります。最後の画像の右側のようにまとまります。蓋もきっちり収納できます。行楽や会社、職場での弁当にいかがでしょうか。サイズ：径13cm高さ16cm#輪島塗#輪島漆器#輪島屋本店#溜塗#野辺蒔絵#蒔絵#竹の子弁当#タケノコ#筍#重箱#弁当箱#天然木#木製#漆塗#漆器#食器#インテリア
http://narcologia.ru/goods/update365295.html
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