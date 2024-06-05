SEVENTEEN ドギョム DK

SEVENTEENたくさん被りが出てしまったので出品します(\u003e\u003c)スリーブ＋厚紙補強＋防水対策をしての発送になります！1枚当たり400円になります(^-^)ご購入の場合はコメントをしていただいてお客様専用ページを作成致しますのでそちらから購入して頂けると幸いです(ᵕᴗᵕ)即購入OKですᐠ(ᐢᵕᐢ)ᐟ他の商品とのまとめ買いも喜んで対応致します⸜❤︎⸝‍



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