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【未開封】さだまさし 50周年記念コンサート パンフレット 1夜〜4夜セット
商品番号 K50170806994
商品名

【未開封】さだまさし 50周年記念コンサート パンフレット 1夜〜4夜セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 9,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【未開封】さだまさし50周年記念コンサート非売品記念パンフレット第1夜〜第4夜セットグレープナイト工務店ナイト管もナイト弦もナイト家族で行ったため、2冊ずつ保有することになりました。今回、出品分はいただいた状態で持ち帰り、その後保管して、ジャケットから中身を取出していません。極力、丁寧に扱っておりますが、配布物であり、一度他人の手に渡ったものであることをご理解の上、ご購入ください。写真のチケットは商品に含まれません。発送は2日以内を予定していますが、週末を考慮して、発送の目安は4～7日にしております。#さだまさし#グレープ#吉田政美
http://narcologia.ru/goods/ambassador749806.html
http://narcologia.ru/goods/tenet822363.html
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