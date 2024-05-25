SEVENTEEN セブチ 未開封 セミコロン スングァン セット

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未開封品ですが海外製品の為、本体・外袋等は初期から全体的にこちらの意図していないスレ・傷・折れ・破れ・汚れなどありますので、神経質な方や美品をお求めの方は購入をお控え下さい。※画像4・5枚目のように初期から外ケースの凹みや深い傷・角折れはほぼ全てのアルバムにありますので気になる方は御遠慮下さい。※画像6枚目→初期から外袋が一直線に破れていますので気になる方は御遠慮下さい。※初期から折れ等ありますが未開封ですので、内容物の確認＆不備などに対応出来ません。※バラ売り・値引き不可⚠画像3枚目は私物で比較してみました。※私物は発送致しません※スングァンで間違いないかと思いますが、御自身で判断下さい。(返品交換不可)・水濡れ防止をしてまとめてプチプチで巻き、ダンボールに入れて発送致します。※取引を希望して下さる方はプロフィール欄の確認もお願い致します。質問等は購入の前にコメント欄よりお知らせ下さいませ。