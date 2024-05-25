タロットカード占いセット フェリシモ タロットレッスン全6回 ・本一冊 ...

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フェリシモのタロット占い全6回分と、タロット占いのレッスン本のセットです。可愛い絵柄のカードに惹かれて購入しましたが、ほぼ使用しなくなってしまったのでタロット本と共にお譲りします。カードは3回くらい使用しました。(8ページ目の写真のカードのみ折れ跡があります)ノートは未使用で書き込みはありません。本につきましては、背表紙の角が少し破れています。こちらも中身の書き込みはありません。宅急便コンパクトで発送いたします。「78枚のカードで占う、いちばんていねいなタロット」LUA定価:￥1700#LUA#本#フェリシモ#タロット占い