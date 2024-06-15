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プレイステーション5 ps5 本体【即購入可】【週末値下げ】
商品番号 T27918448242
商品名

プレイステーション5 ps5 本体【即購入可】【週末値下げ】
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末のみ49,000円に値下げします。即購入OKです。「プレイステーション5」CFI-1000A01ディスクドライブ搭載機　GEO安心プラス保証レシートあり\"ラチェット\u0026クランクパラレル・トラブル\"付き動作確認、初期化済み(ダウロード版のapexとディスク版のラチェクラにて確認しております。)PC移行に伴い使用しておりませんでしたので出品いたしました。箱込みで、箱側面記載の内容品全てに加えてディスク版のラチェクラ、購入時のレシート、保証書をお送りいたします。問題なく動作し、目立った傷はございませんが、気になる方はご遠慮下さい。コントローラーは修理に出した際、新品に交換していただき、それ以降数回程度しか使用しておりません。すり替え防止のため返品・返金・交換等のご購入後の対応は致しかねます。不明点や気になる点がございましたら可能な限り対応させていただきます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/navigate276030.html
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http://narcologia.ru/goods/rouge628510.html PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-1200B01)
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