キムテレ　ラキドロ　セット

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ZEROBASEONEのキムテレの韓国で実施していたラッキードローのセットです。上からSoundwaveartbookverSoundwaveDigipackverWithmuuartbookverWithmuuDigipackverKtown4uartbookverです。Withmuuのトレカは硬めのプラスチックのような素材です。スリーブ＋硬質ケースで発送いたします。新品ですが、海外製品のため汚れ、傷等が有り場合がございます。ご了承ください。ゼベワン zb1テレ ラキドロ 本国