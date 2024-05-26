NINTENDO SWITCH HAD-S-KA スプラトゥーン3 セット売り

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプスプラトゥーン3カセット【製品特徴】バッテリー持続時間が長くなったモデルです。【状態】動作確認済み初期化済み保護フィルムなしスプラトゥーン3をやりたいと思い購入しましたが、プレイしなくなったのでセットで出品しました。一年ほど前に購入したものになりますが、あまり使っていないため、綺麗だと思います。#任天堂#Nintendo