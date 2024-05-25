USED AIR FORCE 1 '07 27cm

エアフォースワンローホワイトガムAIRFORCE1LOWWHITEGUM■ブランド:NIKEナイキ■カラー:ホワイトスタイル：DJ2739-100■サイズ:メンズサイズ27.0cm【注意】箱に傷、凹みなどががあります。購入後2度程履きました。神経質な方はご遠慮下さい。古着、USEDにご理解の上ご購入お願いします。#NIKE#ナイキ#エアフォース1#通勤#通学#トレーニング#ランニング#ウォーキング#スポーツ#運動靴



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