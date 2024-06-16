任天堂Switch HAD-S-KA グレー 1式 箱あり

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商品詳細
NintendoSwitchJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAヤフオクにも出品中なので、早い者勝ちです。・2022年1月購入・動作確認済み・目立った傷や汚れはありません。商品内容・NintendoSwitch本体(ガラスフィルム貼付済み)・Joy-Con(L)・Joy-Con(R)・NintendoSwitchドック・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ×2・NintendoSwitchACアダプター・付属HDMIケーブル(4K対応ハイスピードHDMIケーブルに変更可能)＋1000円で持ち運びケースお付けします。#任天堂Switch#ニンテンドースイッチ
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