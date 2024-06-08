KAWS ONE アートブック ART BOOK

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商品詳細
2001年に発行されたKAWSのアートブックです。経年劣化で表紙、裏表紙にうっすら汚れあります。中のページは綺麗な状態です。ページ数80ページ発行日2001年3月16日初版第1刷言語日本語サイズ21.8x1.4x17cm出版元リトルモアハードカバーニューヨーク、ロンドン、ベルリン、東京、香港と、幅広く活躍するアーティストKAWS。その巧妙で大胆不敵な作品を収録した作品集。
http://narcologia.ru/goods/Addict418518.html
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