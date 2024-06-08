ゼルダの伝説 風のタクト HD 新品未開封

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商品詳細
「ゼルダの伝説風のタクトHD」任天堂定価:￥5700#任天堂#ゲーム#アクションアドベンチャー#WiiU#Wii_U#WiiU#Wii_U新品未開封です。パッケージ横に軽微なシュリンク破れがあります。3枚目の画像でご確認ください。他には目立つダメージも日焼けなども無いと思います。
http://narcologia.ru/goods/ambassador354306.html
http://narcologia.ru/goods/unusable499174.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic439312.html
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