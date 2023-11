【美品】ABSTRACTS by Daisuke YOKOTA, ...etc

2023年最新】abstractsの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】abstractsの人気アイテム - メルカリ



ABSTRACTSbyDaisukeYOKOTAandOthers出版社:ADADBOOKS写真や写真的なプロセスで作られた様々な抽象的(=Abstract)なイメージをまとめた一冊。〈5人のアーティスト〉・横田大輔・AntonyCairns(アントニー・ケアンズ):・TianeDoannaChampassak(ティアン・ドアン・ナ・チャンパサック)・OlivierPin-Fat(オリヴィエ・ピンファット)・EsterVonplon(エスター・ヴォンブロン)100p21x27cmダストカバー付きハードカバーカバー5種750部限定シリアルナンバー入り(343/750)2015年英語#ARTBOOK#アートブック#PHOTOBOOK#写真集#芸術/一般#希少本#C_BOOKSMarkBorthwickRyanMcginleyTimBarberJuergenTellerWolfgangTillmansStephenGillPeterSutherlandBorisMikhailovLarryClarkRoniHornAlecSothWilliamEgglestonMichaelKennaDianeArbusAnselAdamsRobertAdamsStephenShore荒木経惟森山大道中平卓馬ホンマタカシ横田大輔佐内正史鈴木理策川内倫子志賀理江子深瀬昌久牛腸茂雄尾仲浩二【状態】美品です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。画像にてご判断ください。