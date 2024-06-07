2冊セット 親子で乗り越える思春期の発達障害 軽度発達障害の心理アセスメント

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親子で乗り越える思春期のADHD (親子で理解する特性シリーズ) 親子で乗り越える思春期のADHD (親子で理解する特性シリーズ)

#20231015H10月22日まで2冊セット「親子で乗り越える思春期の発達障害:家庭、学校、友だち、進路…将来の不安を減らす本:自閉症スペクトラム・ADHD・LDの特性を理解し支援できること」塩川宏郷定価- プレミア初版未使用に近い非常に良い状態の美品です。生き難さを感じている子どもと親が、さまざまな場面で起きる心の辛さを解決しながら、生き易く暮らすヒントがギッシリと詰まった一冊。自閉症スペクトラム・ADHD・LDの特性を理解し支援できること。家庭、学校、友だち、進路…将来の不安を減らす本。河出書房新社2016/1/23発売112ページサイズ：18.3×25.8×1.0cm====「軽度発達障害の心理アセスメント―WISC‐IIIの上手な利用と事例」上野一彦(著,編集),服部美佳子,海津亜希子(編集)定価:2860最初50P程に開き跡があり、背表紙部分にやや歪みあり。下角最初50P程にゆるい折れあり。前小口下の方に少し汚れあり。書き込み、ヤケ、破れはなく概ね良い状態です。発達に関する心理アセスメントを医療機関だけでなくもっと教育現場に活用していただきたいという願いのもと、LD、ADHD、高機能自閉症など軽度の発達障害をもつ子どもたちの理解と支援に欠かすことのできない検査の活用方法を、WISC-IIIを軸に、K-ABC、ITPAなども含め、分かりやすく解説し、WISC-IIIの群指数から考えられる14タイプ28のアセスメント事例を紹介する。二色刷で図を多用しており、分かりやすい、親しみやすいものになっています。心理アセスメントで、軽度の障害のある子の何がわかり、どういう支援ができるかを教えてくれます。心理臨床の専門家や教師の皆様だけでなく、この子どもたちのために何ができるかをお考えのすべての方に。2005/2/1発売283P25.7x18.2x1.6#月華本#月華本発達障害#月華本教育防水、箱を利用して丁寧に梱包11時まで入金で当日発送ゆうパケットポスト利用4999