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【限定値下げ】YAMAHA REFACE CP 品 -エレクトリックピアノ
商品番号 S86369931742
商品名

【限定値下げ】YAMAHA REFACE CP 品 -エレクトリックピアノ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し値下げしました。よろしくお願いします。YAMAHAREFACECP（第一世代）の中古品です。オリジナルの箱はありません。付属品はACアダプターと説明書のみ。【商品の状態】-外観には細かな傷はありますが、綺麗な方だと思います。-内部の動作に問題はありません。全てのキーとノブは正常に機能しています。YAMAHAREFACECPは、コンパクトなサイズながら、高品質なエレクトリックピアノ音源を提供する優れたキーボードです。クラシックなエレクトリックピアノのサウンドを再現し、演奏する楽しさを提供します。YAMAHAREFACECPヤマハ#ヤマハ#YAMAHAREFACECP種類···電子ピアノ
http://narcologia.ru/goods/encourage865472.html
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