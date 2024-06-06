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サンプル盤CD wonderful world TETSU69 ラルク プロモ盤
商品番号 L40733916897
商品名

サンプル盤CD wonderful world TETSU69 ラルク プロモ盤
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 8,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンプル盤のwonderfulworldです。細かい傷はありますが、年代の割には比較的綺麗な方だと思います。■発送目安としては購入後、1〜2日程度で発送しておりますが、仕事の都合上遅れる場合があります。また、コンビニから発送する場合もあるため、発送連絡から、郵便局側の引き受けまでにラグがある場合があります。■その他商品金額の桁誤りや、出品内容に設定ミスがあった場合、ご購入後であってもお取引をキャンセルさせていただきます。予めご了承いただける方のみご購入ください。■検索用ラルクらるくラルクアンシエルL'Arc〜en〜CielL'Arc-en-CielhydekentetsuyayukihiroハイドケンテツヤユキヒロVAMPSTETSU69acidandroidプロモ盤
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