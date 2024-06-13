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【平茶碗　義山　瑠璃（超耐熱）】東太武郎　紙箱
商品番号 S21522374666
商品名

【平茶碗　義山　瑠璃（超耐熱）】東太武郎　紙箱
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ径　15㎝　　高さ　6㎝涼しげなガラスの平茶碗です。瑠璃色の絵の具を水に垂らし込んだような、涼やかな雰囲気の一碗です。新品未使用、自宅保管品、紙箱入りです。種類···茶道具抹茶茶碗#はづき茶碗夏
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