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【 レアおまけ付き 】坂井泉水ZARD CD2枚＋おまけ（蒲池幸子VHS）
商品番号 T83172519070
商品名

【 レアおまけ付き 】坂井泉水ZARD CD2枚＋おまけ（蒲池幸子VHS）
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

坂井泉水ZARDBESTCD2枚＋おまけ（蒲池幸子VHS）目立った傷や汚れなどはありませんが、自宅に保管していた中古CDです。おまけのVHSは、経年の傷みがあります。また、再生装置がないため再生確認ができていませんので了解いただける方、よろしくお願い致します。丁寧に梱包して、迅速に発送致します。分売不可　コメント無し購入歓迎！即購入大歓迎！！他にも、レアなCDなど、いろいろと出品していますので、ご覧いただけたらと思います。ご検討、よろしくお願い致します。#ZARD#坂井泉水#CD#BEST#蒲池幸子
http://narcologia.ru/goods/smear879904.html
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