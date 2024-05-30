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- 絵画 。壁掛け絵原画手描き【楽しい時間】05
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商品詳細
サイズ:27.5cmx30.5cm材料:油絵棒と画用紙撮影環境の影響で色収差、反射光がありますのでご理解ください商品は額縁入りですので、簡易包装はご了承ください。手描きの作品ですので、完璧や神経質を求める方は購入しないでください。#絵描きのポピー#原画#絵画#アート#インテリア#壁掛け#美術品キャンバス#イラスト宇宙#木星空#風景画#猫#装飾画絵画の種類···油彩画・油絵絵画の種類···油彩画・油絵
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