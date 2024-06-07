Newニンテンドー3DS ホワイト きせかえプレートつき ※ジャンク品

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ご覧頂きありがとうございます。本商品はNewニンテンドー3DSホワイトです。どうぶつの森のきせかえプレートが付属します。起動し動作しますが、以下の問題があります。・画面に黄ばみがあります。・カセットの接触がやや悪い(？)です。・バッテリー、タッチペンは付属しません。画面にフィルムを貼ってあるため画面本体に目立つ傷はありませんが、全体的に使用感はあります。データは初期化済みです。詳しくは写真をご覧下さい。付属品:・本体のみ通電・起動しなかった場合のみ、商品到着後3日間は返品対応に応じます。その他の理由での返品はご遠慮ください。ご購入の際は商品の状態、特性をご理解の上でお願い致します。よろしくお願いいたします。※所用により発送に多少のお時間を頂く可能性があります。