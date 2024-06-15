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色彩技能パーソナルカラー検定®公式テキスト 初級・中級・新配色カード 3セット
商品番号 B13827438658
商品名

色彩技能パーソナルカラー検定®公式テキスト 初級・中級・新配色カード 3セット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NPO法人日本パーソナルカラー教会色彩技能パーソナルカラー検定®公式テキストモジュール1初級定価2200円(税込)モジュール2中級定価2200円(税込)新配色カード199a850円(税別)受験しようと購入するも、別業種の検定を受験することになりましたので、今回出品致します。セット売りいたします。バラ売りのご希望には対応致しかねます。お値引は致しかねます。商品の状態を「やや傷や汚れ」に致しましたのは、表紙(表裏)に小さい汚れを確認しておりますためです。中身ですが、ほとんど開けずに自宅で保管しておりましたので、状態は問題ございません。カラーのお勉強をされる予定の方、よろしければご検討くださいませ。喫煙者はおらず、ペット等も飼育していない環境での保管でしたが、中古品であることをご理解いただける方のみ、購入のご検討をよろしくお願い致します。配送の際の梱包資材、リサイクル資材を使用させていただく場合がございます。
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