【スピッツ出演　激レア】ROCK FILE VIDEO 1989 VOL.5

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★ROCKFILEVIDEO1989VOL.5VHSビデオテープですー♪なんと！【スピッツ】が参加していますーΣ੧(❛□❛✿)いまでは想像もつかない…スピッツが…曲が…収録されております…(-_-;)個人的な意見ですが。《出演者》#ザ・グルーヴァーズ#マグネッツ#ガーリックボーイズ#ジムノペディア#スピッツ#マイム#ヒューズ#レベルズ#クラック ザ マリアン各バンドのコメントがレアな感じですー♪実家倉庫から発掘いたしましたー♪(｀_´)ゞ34年前のかなり古いもので長期保管の為、ケースには多少のスレやキズありますー。が…比較的キレイだと思いますー。★再生確認済みですー♪再生するデッキによっては、ノイズなど不具合が発生する可能性がございます事をご了承ください(*´-`)★★気になる方はご購入をお控え下さい(o^^o)★★ヴィンテージused(中古)にご理解頂ける方のみご購入下さい。気づかないところに汚れあるかもしれません。何回かチェックしましたが、万が一見落としがある場合は申し訳ありません∑(゜Д゜)外見の状態は写真で判断をお願い致しますー♪自宅保管、長期保管、あまり細かいことを気にされない方、宜しくお願い致しますー♪探していた方に活用して頂ければ嬉しいです(*´ω`*)購入前にプロフィールの一読をお願い致しますー♪ROCKFILEVIDEO1989VOL.5宝島VOSロックファイルビデオ