洋書◇マッスルカー写真集 本 車 クライスラー ダッジ プリマス アメ車 ...

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商品詳細
■発行年1999年■言語英語■ページ数／厚さ192ページ／厚さ約2.0cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦26.2cm×横26.2cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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