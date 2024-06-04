藤井フミヤ/LIVE-DVD BOX 2006\\\

「藤井フミヤ/LIVE-DVDBOX2006\\\"PREMIUMDELIGHT\\\"-WITHTHERAWGUNS-〈完全生産限定盤・3枚組〉」藤井フミヤ/THERAWGUNS定価:￥12000【収録公演】■DISC01：FUMIYAFUJIICONCERTTOUR20063WAYDELIGHTSpecialX～2006年10月22日東京国際フォーラム・ホールA■DISC02\u002603：COUNTDOWNLIVE2006-2007WITHTHERAWGUNS～2006年12月31日日本武道館数回再生しました。素人検品、個人保管のため気になる方はご遠慮ください。こちらの商品は他でもお譲り先を探しております。他でお譲り先が見つかった場合は急遽出品を取り消しさせていただきます。ご了承ください。