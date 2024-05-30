アバター：ウェイ・オブ・ウォーター \n本編ブルーレイディスク\n純正ケース付き

新品未使用アバター：ウェイ・オブ・ウォーター本編ブルーレイディスク＋純正ケース付同梱■ブラックパンサーワカンダ・フォーエバー」ブルーレイ＋純正ケース付サム・ワーシントン/ゾーイ・サルダナ/ジェイムズ・キャメロン定価:￥5390日本語字幕/日本語吹き替え対応しています商品内容■純正ケース（アウターケース付き■本編ブルーレイディスク状態:新品で購入した商品を開封しボーナスブルーレディスク、DVDディスクの2枚を抜いた商品となります[国内正規盤、新品未再生]値下げ不可/即購入可OPP袋で梱包しプチプチ付き封筒での発送になります他商品と同梱にて200円割引同梱割引希望の場合、必ず購入前にコメント下さい発送方法/ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットポスト)