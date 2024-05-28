【 7月購入】SONY PS5本体 CFI-1200A01 ディスクドライブ

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PS5ディスクドライブ搭載のモデルです購入日は2023年7月、使用時間は2時間程度です。傷・汚れはありませんが、中古品であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。付属品は全て揃っています。HDMIケーブル（未使用）を撮り忘れましたが付属します。※初期化済み※動作確認済み※即購入可※値引き交渉不可