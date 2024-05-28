ドリームキャスト　本体

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商品詳細
☆SEGADreamcast本体一式☆写真の物が全てです。本体、コントローラー、ビジュアルメモリ、通電、起動確認済みです。古い商品ですので、外箱は経年によるキズや汚れがありますが、本体・コントローラともにダメージ・汚れもほとんど無く、綺麗な状態です。※動作確認済自宅での保管になりますので、完璧をお求めの方は、ご購入をお控え下さい。#セガ#SEGA#ドリームキャスト
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