●Nintendo バーチャルボーイ　ソフト3本

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●Nintendoバーチャルボーイ本体とソフト3本・ACアダプターのセットです。●各ソフトを入れて、遊べる動作確認済みです。●ソフトはマリオテニス/とびだせぱにボン/TELEROBOXERの3本です。●本体は小傷ありますが、状態は良い方だと思います。ただ長期自宅保管品になりますので、箱は劣化してます。また本体の説明書・内箱はないです。プチプチに包んでの発送となります。●ソフトについては、マリオテニス以外カートリッジキャップがございません。またTELEROBOXERについては外箱とカートリッジのみです。動作確認で、通常に遊べますがご承知おき下さい。●自宅保管品をご理解頂ける方にお願い致します。●宜しくお願い致します。#任天堂#Nintendo