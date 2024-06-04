【デヴィッドボウイ】写真集　★ミック・ロック直筆サイン入り★

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ミック・ロック撮影、デヴィッド・ボウイの写真集「TheRiseofDavidBowie1972-1973」普及版です。—————————————————————————————2015年9月に出版されたミック・ロックの写真集「TheRiseofDavidBowie1972-1973」の普及版。1972年にアルバム「ジギー・スターダスト」で、音楽的、ファッション的にも、また架空のミュージシャンを演じるという演劇的な部分においても、それまでにない新しいタイプのロックスターとなったデビッド・ボウイ。彼のオフィシャルフォトグラファーのミック・ロックが、ステージ上のパフォーマンス、バックステージでの素顔など、当時のボウイを撮った。収録される写真のほぼ半分は未発表のもので占められる写真集。表紙はホログラムになっており、見る角度によってボウイの様々な表情が楽しめます。—————————————————————————————2017年開催の原宿VACANT「DAVIDBOWIEbyMICKROCK」写真展で購入しました。ミック•ロックの直筆サイン入りです♪会場限定ポスター(ピンクver)もセットでお送りいたします。本のサイズは27.8x3x38.4cm。‎カラー297ページ。一読後、暗所にて保管しておりました。美品です◎✳︎ご注意✳︎小口部分、インク汚れあり。(サイン時のものかと思われます)中面に傷•折れ•書き込み等はございません。問題ない方のみ、どうぞよろしくお願いいたします。☆即購入大歓迎☆#写真集 #デヴィッドボウイ #デヴィッド・ボウイ#ミックロック #ミック・ロック#ジギースターダスト #サイン本