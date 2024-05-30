バンドスコア ガンズ\u0026ローゼズ/ライヴエラ'87~'93 DISC 1

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商品詳細
「バンドスコアガンズ\u0026ローゼズ/ライヴエラ'87~'93DISC1」定価:-本文のページに書き込み、破れ、折れ、目立った汚れはありません。 本にヤケあります。本の側面に汚れあります。写真4枚目になります。裏表紙をめくったページに汚れあります。写真5枚目、6枚目を参照ください。表紙の右下角にイタミあります。裏表紙の左角にイタミあります。本の下側にイタミあります。表紙、裏表紙ともに細かいキズあります。写真10枚目を参照ください。中古本のためご理解いただける方の購入をお願いいたします。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担で匿名配送のゆうゆうメルカリ便です。水濡れ対策のためのOPP袋、イタミ防止のためのエアキャップでの梱包した後、封筒に入れての発送となります。#本#生活／諸芸・娯楽
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