Nintendo Switchと大乱闘スマッシュブラザーズ

2020年製のニンテンドースイッチ大乱闘スマッシュブラザーズ・コントローラー・持ち歩き用のバックセットになります。目立つ傷等無く綺麗な状態です。詳細は写真をご確認下さい。セット内容は本体、ジョイコン、ドック、ジョイコンストラップ、ACアダプタ(充電器)、HDMIケーブル、セーフティガイド、ジョイコングリップ、ソフト、コントローラ、持ち歩きバック、外箱となります。欠品無く全て揃っております。動作確認済みです。ご検討をお願いします。値下げ相談可能です。#NintendoSwitch#大乱闘スマッシュブラザーズ#コントローラ購入時の金額¥31,000



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