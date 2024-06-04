ロックマン\u0026ロックマンX 5in1 スペシャルBOX

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商品詳細
※値引き不可※ばら売り不可※ニンテンドースイッチソフト【内容物】「ロックマンクラシックスコレクション」「ロックマンクラシックスコレクション2」「ロックマンXアニバーサリーコレクション」「ロックマンXアニバーサリーコレクション2」「ロックマン11運命の歯車!!」ロックマン11運命の歯車!!縮刷版台本ロックマン30thアクリルスタンド（未使用）オリジナル収納BOX付属品は全て揃っております。特に目立った傷等はありませんが収納BOXの軽度の傷みはご容赦ください。OP袋に入れ保管中となり、プチプチ梱包をして発送いたします。NintendoSwitch
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