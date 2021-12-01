ゴールデンカムイ　Blu-ray 11巻

アニメゴールデンカムイのBlu-ray11巻となります。イベントチケット優先販売抽選申込券取り出しのため開封致しましたが、再生等はしておりません。Blu-ray本体と下記も水濡れ防止処置を施し、併せて発送致します。ヴァシリお絵描きコースター4種セット(第2弾)35mmフィルムコマ(土方)描き起こしミニキャラアクリルキーホルダー(11巻:菊田\u0026有古)値下げ、バラ売り対応いたしません。ご質問があれば購入前にお願いいたします。ゴールデンカムイアニメ Blu-ray11巻有古菊田尾形土方コースターアクリルキーホルダーフィルム



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