ローリング・ストーンズ　ロン・ウッド　ポスター

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ローリング・ストーンズロン・ウッドポスターサイン入りCCAGALLERIESRONNIEWOODDECADES荷物整理の中で、出てきたポスターですサインは、直書きの様に見えます絵の背景と同系色のピンクのサインペンで書かれてあります額装して自宅保管してありました白い部分には、経年劣化によるシミ、左手の親指のところに、小さな汚れが見られます額入り／ポスターのみ→同額ご希望ある方は、コメント下さいサイズ：タテ約60cm ヨコ約42cm額厚み：約1.5cm裏 面：引掛け金具ナシ家族の物になります商品の購入時期など詳細について、ご質問頂いても、お答え出来ません↓同じポスターが載っていたサイトの説明抜粋『1987年の「ロニー・ウッドの十年」展のサイン入り版画。これは彼の最初の個展であり、イベント中にサインが入り、額入り』#ローリングストーンズ#ロンウッド#サイン入りポスター#キャサリンハムネット#RONNIEWOODグッズ種類...ポスター★8月末までの出品それ以降の再出品は、分かりません。