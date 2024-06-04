【希少本】メビウス Moebius Fusions

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■MoebiusFusionsハードカバー／大型本／絶版本フランス語版（FrenchEdition）Moebius(著)ベージ数：136ページ寸法：24×1.5×29.7㎝大友克洋、宮崎駿、浦沢直樹、寺田克也など日本の漫画家に多大な影響を及ぼしたフランス漫画の巨匠、メビウスの希少な作品集です。ショート漫画、イラスト、キャラクターデザイン設定画・背景画、ドローイング、人物デッサン、水彩風景画など色々なタッチの絵が収録され、メビウス作品の中ではページ数も多く見ごたえのある書籍です。※メルカリだけでの出品で送料込みの価格です。商品の状態を撮影し、発送前に再度確認した上でお送りします。【商品の状態】暗室保管品です。ハードカバーに小さいイタミ・こすれ傷とハードカバー右下側に凹み傷（表面上のみの傷）があるものの、中身はヤケがほぼなく、色落ち・折れ・破れ・書き込み等なく綺麗で書籍全体は悪い状態ではないと思います。画像参照にてご確認ください。【注意】素人保管で中古品である事、海外でも希少本のためプレミアム価格設定である事をご理解とご考慮の上、購入のご検討をお願い致します。また、状態はそれほど悪くありませんが古いものですので神経質な方はご購入をお控え下さい。※恐れ入りますが価格交渉はしておりませんのでご理解の程よろしくお願い致します。#まとめ買い歓迎#moebius#Moebius#MOEBIUS#メビウス#フランスコミック#バンドデシネ#バンド・デシネ#BD#大友克洋#寺田克也#松本大洋 #宮崎駿#谷口ジロー#浦沢直樹 #浦沢直樹の漫勉neo#本#SF#海外マンガ#海外コミック#コミック#コミック／コミック#マンガ#漫画#希少本#芸術／絵画・彫刻