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（お買い得）カシニョール画集　2巻セット　オリジナルリトグラフ３点付き
商品番号 Q12727553402
商品名

（お買い得）カシニョール画集　2巻セット　オリジナルリトグラフ３点付き
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシニョール3000部限定カシニョールカタログレゾネⅠⅡ2巻セット第I巻は1965ー1977年、第II巻は1978ー1985年のすべての版画が収録されています。画像にある通り、３点のリトグラフ（2枚目と３枚目・４枚目は見開きの大型リトグラフ）が付いています。購入後、そのまま自宅で保管（購入後、ほぼ開くこともなくそのまま保管）していましたが、箱、画集、リトグラフともにそれなりの経年が見られます。経年品であることをご理解の上、ご購入下さい。3点のオリジナルリトグラフが付いている貴重な画集ですが、経年品なので格安でお譲りします。宜しくお願い致します。年品であることをご理解の上、ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/reflector418364.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate77148.html
http://narcologia.ru/goods/injure758767.html
カシニョール画集 2巻セット オリジナルリトグラフ３点付き 無料配達 ...
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