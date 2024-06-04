（お買い得）カシニョール画集　2巻セット　オリジナルリトグラフ３点付き

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カシニョール3000部限定カシニョールカタログレゾネⅠⅡ2巻セット第I巻は1965ー1977年、第II巻は1978ー1985年のすべての版画が収録されています。画像にある通り、３点のリトグラフ（2枚目と３枚目・４枚目は見開きの大型リトグラフ）が付いています。購入後、そのまま自宅で保管（購入後、ほぼ開くこともなくそのまま保管）していましたが、箱、画集、リトグラフともにそれなりの経年が見られます。経年品であることをご理解の上、ご購入下さい。3点のオリジナルリトグラフが付いている貴重な画集ですが、経年品なので格安でお譲りします。宜しくお願い致します。年品であることをご理解の上、ご購入下さい。