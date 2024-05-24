和太鼓 締め太鼓・バチ付き・台付き

和太鼓締太鼓台座バチ付き和楽器太鼓本体直径約35㎝高さ約17㎝です。組み立て式の台座と、バチがありますとても軽快な、音が鳴ります。漆の剥がれ、革の黄ばみ、スレ、キズなどあり(写真にてご確認お願いします)m(__)mきれいにしましたが、ほこりが残っているかもしれません。専門的な質問はお答えできません。中古品、自宅保管にご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。種類...太鼓アクセサリー・パーツ...太鼓台



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