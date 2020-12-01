ルカーチ 若きヘーゲル 新装復刊 上巻・下巻 上下巻 全巻 2冊セット

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商品詳細
著者：ルカーチ訳者：生松敬三・元浜清海・木田元発行所：株式会社作品社1998年06月10日印刷1998年06月25日発行蔵書印あり書込み等はありません即購入OKですLukácsGyörgyルカーチ・ジェルジュGeorgWilhelmFriedrichHegelゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル
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