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ルカーチ 若きヘーゲル 新装復刊 上巻・下巻 上下巻 全巻 2冊セット
商品番号 Y52142100736
商品名

ルカーチ 若きヘーゲル 新装復刊 上巻・下巻 上下巻 全巻 2冊セット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

著者：ルカーチ訳者：生松敬三・元浜清海・木田元発行所：株式会社作品社1998年06月10日印刷1998年06月25日発行蔵書印あり書込み等はありません即購入OKですLukácsGyörgyルカーチ・ジェルジュGeorgWilhelmFriedrichHegelゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル
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