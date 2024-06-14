NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ【商品内容】・Switch旧型本体(2019年製)・ジョイコンL・R（紫、オレンジ）・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ×2・ACアダプター・ドック・セーフティーガイド・外箱(内箱含む)＊メモリーカードは付属しません。【商品状態】＊液晶はほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態です。＊本体は多少の使用感があります。＊その他の付属品も多少の傷や使用感があります。(箱はイタミ・ヤケがあります。)＊状態は写真よりご確認下さい。＊写真に写っている物が全てになります。＊動作確認済みすり替えなどの可能性がございますので、返品などはお受け付けできませんので、ご了承ください。#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#スイッチ#SwitchNintendoSwitch本体ブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体パッケージ種類：通常版



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