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韓国アイドル　公式スローガン 2期
商品番号 V77740249436
商品名

韓国アイドル　公式スローガン 2期
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

袋にペンの写りがあります。日の当たらない場所で保管していましたが、購入してから長期間経っています。神経質な方はご遠慮ください。monstaxモンスターエックス　もねく　もんえくしょぬ　きひょん　みにょく　ひょんうぉん　じゅほん　ちゃんぎゅん
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