悪魔城ドラキュラX血の輪廻 KONAMI PCエンジン 帯、ハガキ付き

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商品詳細
PCエンジン SUPERCD-ROM2悪魔城ドラキュラX血の輪廻（ロンド）KONAMIハガキ、帯付き取説は綺麗な状態です。目立つキズなどありません。動作確認済みです。#悪魔城ドラキュラ#PCエンジン#KONAMI#悪魔城ドラキュラX#悪魔城ドラキュラX#NECPCエンジンソフト
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