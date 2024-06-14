値下げ不可　説明書のみ　FC バゾルダー　ソフトなし　ファミコン

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商品詳細
※こちら説明書のみの出品です。ソフトなどはありません。ご注意下さい。ファミコンの超レアソフトの説明書です。完品の場合15万円くらいします。お探しの方よろしくお願いします。全体的に使用感少ない良品のコンディションです。裏表紙の赤い部分のスレが気になる程度で破れやひどいシミ、書き込み無し。目立つ読みシワ無し。写真にて判断お願いします。発送はネコポスでしっかり梱包して発送します。中古品であることと上記の点ご理解いただける方はよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring992596.html
http://narcologia.ru/goods/protein106034.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless928759.html
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