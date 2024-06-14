【送料込み】Ibanez AF105-NT-12-01 ARTCORE フルアコ

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フルアコに興味があり、以前中古で購入したところ、使用感がまったく無い状態でした。結局は、他にフルアコを購入して、こちらは、まったく使っていませんでした。画像の純正のハードケースが付属します。画像で確認できるとおり通り美品で、目につくような傷はなく、動作及びネックも正常です。唯一、画像9枚目にあるテール部分の金具に亀裂が確認できますが、使用には影響が無いと思われます。併せて、フレットについては、ほとんど減っていません。大変状態は良いですが、あくまでも中古となりますので、必要以上に気にされる方は購入をお控えください。質問等あれば、コメントにて受け付けします。 なお、フルアコですので、オクターブ調整などの細かい調整については当方でしておりませんので、購入者様で行っていただくよう、お願いします。