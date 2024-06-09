アンフォルメフラワー　中谷敦子

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商品詳細
箱入りの本です。昭和52年第1刷発行された古い本です。長期自宅保管しておりました。外箱は角などに色落ちがありますが、ヤケなども見られず、とても良い状態です。本自体も特に目立つ傷や汚れはありません。ただ、数個のインデックスが張ってあります。ご理解いただける方でご購入をお願いいたします。少し時代を感じる写真です…。
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