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【新品】関ジャニ∞/十祭〈2枚組〉初回プレス
商品番号 B18754430619
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【新品】関ジャニ∞/十祭〈2枚組〉初回プレス
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,666 円
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商品詳細

再値下げ致しました。「関ジャニ∞/十祭〈2枚組〉」関ジャニ∞#関ジャニ∞#DVD#ミュージック2014年8月10日、東京・味の素スタジアムで開催された10周年メモリアル・イベント“十祭”の模様を収録。人気曲はもちろん、ジャニーズ・メドレーやアコースティック・コーナーなど、“祭”にふさわしいスペシャルな内容だ。こちらは初回限定盤、新品未開封品になります。未開封ですので中の状態がわかりません。暗室保管ですが年数も経っておりますので気になる方、神経質な方はご遠慮ください。梱包はプチプチ、水濡れ防止をさせていただきます。配送は保証、追跡付きになります。○こちらのお品物は寄れ等が付いてしまっておりますので完璧な状態をご希望の方はご遠慮ください。関ジャニ∞DVD初回限定未開封
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