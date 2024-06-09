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[未開封　オリジナルグッズ付き]学園サバイバル　アブジェソイ　DVD3枚組
商品番号 U23337894583
商品名

[未開封　オリジナルグッズ付き]学園サバイバル　アブジェソイ　DVD3枚組
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓流ファンの間で最もドラマ化が望まれたウェブコミックが遂にウェブドラマに！同梱特典:オリジナルフォトブック(36P)下敷き、クリアしおり、ミニファイル、ハンドタオル、ＩＣカードステッカーのオリジナルグッズも付けます。丁寧に迅速な対応を心掛けますのでよろしくお願いします。値下げ交渉はご遠慮ください。#韓国ドラマ#FTISLAND#イ・ジェジン#クァク・ドンヨン#SISTAR#ボラ#学園サバイバル
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