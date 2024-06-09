未開封 オリジナルグッズ付き]学園サバイバル アブジェソイ DVD3枚組 ...

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学園サバイバル～アブジェンイ～ 前編 (2015)：作品情報｜シネマトゥデイ 学園サバイバル～アブジェンイ～ 前編 (2015)：作品情報｜シネマトゥデイ

韓流ファンの間で最もドラマ化が望まれたウェブコミックが遂にウェブドラマに！同梱特典:オリジナルフォトブック(36P)下敷き、クリアしおり、ミニファイル、ハンドタオル、ＩＣカードステッカーのオリジナルグッズも付けます。丁寧に迅速な対応を心掛けますのでよろしくお願いします。値下げ交渉はご遠慮ください。#韓国ドラマ#FTISLAND#イ・ジェジン#クァク・ドンヨン#SISTAR#ボラ#学園サバイバル