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【値下げ❗】貴重 超新星 ソンジェ サイン入りボード
商品番号 W53991685420
商品名

【値下げ❗】貴重 超新星 ソンジェ サイン入りボード
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超新星ソンジェサイン入りボード(A4サイズ)超新星日本デビュー前の2008/6/9埼玉アリーナevent後に直接頂いた貴重なサインです。ソンジェ君は必ず日付を記載してくれます^^ペン卒している為大事にしてくれる方にお譲りします。ボード未使用でサイン後すぐにクリア袋に入れ飾ってました。油性マジックのサインなので名前を消したり、リメイクしてコレクションにしてはいかがでしょうか？新品・未使用ですが自宅保管をご理解頂きご購入お願い致します。
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