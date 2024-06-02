たまごっち ViVi 限定品・非売品

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商品詳細
レアたまごっち！2個セットになります。表面は目立った大きなキズなどは無く良い状態かと思います。裏面は多少擦れキズあります。写真参考にして下さいm(__)mCR2032ボタン電池1個使用で卵生まれるとこの動作は確認済みです。それ以上の確認はしていないのでご理解お願いします。※電池は抜いてある状態でお送りしますご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement353299.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement215699.html
http://narcologia.ru/goods/seamless579229.html
レア非売品 vivi 三浦加納子デザイン たまごっち&ネイルチップセット ...
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新品】□激レア! 非売品【新品未開封】三浦加納子デザイン たまごっち ...
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