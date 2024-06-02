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たまごっち ViVi 限定品・非売品
商品番号 S72112905939
商品名

たまごっち ViVi 限定品・非売品
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアたまごっち！2個セットになります。表面は目立った大きなキズなどは無く良い状態かと思います。裏面は多少擦れキズあります。写真参考にして下さいm(__)mCR2032ボタン電池1個使用で卵生まれるとこの動作は確認済みです。それ以上の確認はしていないのでご理解お願いします。※電池は抜いてある状態でお送りしますご了承ください。
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