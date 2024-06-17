長渕剛　LIVEビデオ　カラス　非売品

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商品詳細
長渕剛 LIVE90～91JEEPTOUR VHSビデオカセットテーププロモーション非売品映像は市販されていた『カラス』と全く同様の映像です。テロップも流れません。箱～傷・スレあり映像～映りますが画質は当時のビデオ画質メッセージカード～折れあり値下げ・お取り置き不可です。自宅にて防カビ長期保管しておりましたが経年劣化も見られます。商品の状態をご了承いただける方、よろしくお願いいたします。
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