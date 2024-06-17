プレイステーション SCPH-7000 箱 説明書 ソフト17本 ジャンク

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K451810C※こちらの商品をご希望の方は、一度お声がけください。ご質問、お値段のご相談もお気軽にお声がけください（お値段をご相談の際には必ず配送先県名等をお教えください）。注意事項・到着日時指定は承れません （通常、本州内であれば発送翌日から3日程度での到着となっておりますが、運送業者様の繁忙期や天候・事故等により時間が掛かる場合がございます。万が一不在時に届きましたら、運送業者様へ再配達をご依頼ください）。・【沖縄県】及び【離島地域】への発送は承っておりません。・商品のお取り置きは承れません。商品紹介プレイステーションSCPH-7000本体ソフト17本セット本体は起動しますが、ディスクの読み込みはできません。ゲームソフト17本は全て動作未確認となります。動作保証一切無しのジャンク品となります。状態付属品・プレイステーションSCPH-7000本体・電源ケーブル・コントローラー・AVケーブル・プレイステーション説明書・ソフト17本＋体験版ソフト1本（画像にてご確認ください）状態・プレイステーション本体の外観は良好です。しかし、ディスクの読み込みはできません。・付属品はそれなりの使用感がございます。・ソフトは全て説明書、ディスクがございます。細かく確認しておりませんので、欠品がある可能性がございます。また、ソフトの動作確認は行っておりません。※できるだけ詳細調査致しましたが、使用品・中古品と言うことで神経質な方のご購入はご遠慮ください。SONYSCPH-7000#ソニー#SONY